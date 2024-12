Due persone sono state arrestate per droga nel corso di un controllo in cui sono stati traditi dal loro nervosismo. Si tratta di un 49enne e una 38enne di Viterbo accusate detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì quando i militari della Stazione di Bagnaia, supportati da personale della sezione operativa del N.o.r. e della Stazione di Orte, durante i servizi dedicati al controllo del territorio, hanno fermato i due a bordo di autovettura lungo la strada provinciale 150. Insospettiti dal loro atteggiamento, hanno effettuato una perquisizione personale, veicolare e della loro abitazione nei pressi di viale Fiume. Sono stati così rinvenuti e sequestrati 27,2 grammi circa complessivi di cocaina, suddivisi in 10 involucri di cellophane, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento della droga. La coppia è stata posta agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria di Viterbo che al termine della direttissima ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di firma per la più giovane e l’obbligo di dimora e di pernotto per l’altro.