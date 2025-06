TARQUINIA – Entrano in vigore le modifiche alla viabilità al Lido di Tarquinia. Dal 21 giugno 2025, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità, saranno attivate nuove modalità di gestione delle Aree pedonali urbane (Apu) su Lungomare dei Tirreni e Lungomare dei Giardini. «Una nuova normativa – fa sapere l’amministrazione Sposetti - per una Tarquinia più sicura e piacevole da vivere».

I NUOVI ORARI APU

I nuovi orari delle aree pedonali resteranno in vigore nelle stagioni calde, dal 15 marzo al 30 settembre, secondo un calendario diversificato. Dal lunedì al giovedì le Apu saranno attive dalle ore 20 alle ore 4 del giorno successivo; il venerdì: dalle ore 18 alle ore 4 del giorno successivo e il sabato e prefestivi: dalle ore 14 alle ore 24, mentre la domenica e festivi dalle ore 00 fino alle ore 4:00 del giorno feriale successivo.

ATTIVAZIONE NUOVI VARCHI ELETTRONICI

L’amministrazione comunale ha anche disciplinato l’attivazione dei nuovi varchi elettronici per il controllo automatico delle targhe.

Per Lungomare dei Tirreni (da via di Porto Clementino a piazza delle Naiadi), previsti il varco 1: via di Porto Clementino, intersezione con Lungomare dei Tirreni; il varco 2 in viale dei Tritoni, intersezione con Lungomare dei Tirreni e il varco 3: in via delle Vele, intersezione con Lungomare dei Tirreni

Altri tre varchi per il Lungomare dei Giardini (da piazza delle Naiadi a via Cristoforo Colombo): varco 1 in piazza delle Naiadi, intersezione con Lungomare dei Giardini; varco 2 su via Enea, intersezione con Lungomare dei Giardini e varco 3 in via Poseidone, intersezione con Lungomare dei Giardini

L’accesso è consentito come sempre solo ai veicoli autorizzati secondo il disciplinare comunale.

