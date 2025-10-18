CERVETERI – La Giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’adozione del Piano Urbano del Traffico, uno strumento previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada e obbligatorio per i Comuni con più di 30.000 abitanti. L’obiettivo è migliorare la circolazione, la sicurezza stradale e la vivibilità complessiva del territorio comunale. Il Piano, elaborato dall’ingegnere Luciano Cera in stretta collaborazione con la comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, è stato approvato nei suoi primi elaborati. Riguarda il centro storico e le principali frazioni, tra cui Campo di Mare e Valcanneto, tenendo conto delle infrastrutture previste dal vigente Piano Regolatore e degli interventi inseriti nel Peba.

«Con l’approvazione del Piano giungiamo alla conclusione di un iter amministrativo lungo e impegnativo, che risponde a esigenze concrete di sicurezza e qualità della vita per i cittadini – ha dichiarato la sindaca, Elena Gubetti –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, a partire dall’ingegnere incaricato, al comando di Polizia Locale e al vicesindaco Riccardo Ferri che ha seguito con grande attenzione l’intero percorso». Parola anche a Ferri: «Parliamo di un documento obbligatorio per i comuni come il nostro, atto ancor più importante per una realtà come Cerveteri, un territorio estremamente particolare e complesso per via delle sue numerose frazioni e per una superficie davvero estesa. Prevede l’inserimento di una serie di interventi per il miglioramento della quotidianità in strada, per i pedoni, per i mezzi pubblici e privati, per tutti coloro che ogni giorno, a piedi o con automobili o veicoli di ogni natura, percorrono le strade della nostra città». L’iter è stato lunghissimo prima dell’approvazione. «Ci tengo a ringraziare in particolar modo la comandante Cinzia Luchetti – conclude il vicesindaco -, che insieme a tutto il comando ha lavorato affiancando sia me che l’ingegnere alla realizzazione del piano, che in fase di sopralluoghi ha anche valutato tutti i dati emersi dall'Istat relativamente gli incidenti stradali, presenziando in maniera estremamente proficua ai sopralluoghi e alla predisposizione degli atti». Si tratta di un passaggio fondamentale per pianificare interventi strutturali e migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico su tutto il territorio comunale.