FIUMICINO - Dall’ordinanza del gip di Civitavecchia emergono nuovi elementi che vanno oltre i nomi noti e gli arresti già al centro dell’attenzione. Stiamo parlando - per essere chiari - del solo sistema alla base degli arresti effettuati, e dunque riferito ai servizi sociali.

Ed è il sistema - secondo gli inquirenti - a essere inquietante: carte prepagate, intestate formalmente a cooperative, che finivano nella disponibilità materiale di pubblici funzionari del Comune di Fiumicino. Uno schema ripetuto, a partire almeno dal 2020, con pagamenti in contanti e spese personali che, secondo gli inquirenti, nulla avevano a che vedere con i progetti sociali.

Le indagini svelano che alcuni pranzi e acquisti, anche presso supermercati e negozi Metro (riservati a possessori di partita IVA), sono stati effettuati da funzionari pubblici con carte riconducibili a soggetti economici poi premiati da quegli stessi funzionari con affidamenti diretti o gare negoziate senza bando. Particolarmente significativo è il caso del pranzo pagato da Cristiana Baldoni ma fatturato alla cooperativa “L’Arco”, pur in assenza di personale di quella realtà.

Il cuore dell’inchiesta è la gestione dell’Ufficio di Piano, vero centro nevralgico delle politiche sociali. Le proroghe, anche di mesi, sembrano essere state disposte in assenza di procedure formali o attraverso manifestazioni d’interesse “su misura”, secondo quanto ipotizzato nell’ordinanza. E mentre gli stessi dirigenti firmavano le determine di affidamento, beneficiavano indirettamente delle carte e delle risorse delle cooperative coinvolte.

Uno dei dati più impressionanti riguarda l’uso delle carte: solo nel 2020, sono stati accreditati oltre 67mila euro e prelevati in contanti quasi 27mila. Percentuali simili si ripetono negli anni successivi, nel 2021. Una tendenza anomala, secondo i magistrati, perché i prelievi in contanti riducono la tracciabilità, a maggior ragione se effettuati da soggetti che non dovrebbero disporre di quei fondi.

Nell’anno 2022 sono state effettuate ricariche complessive per l’importo di 34.430 euro, mentre le uscite globali ammontano a 33.758,17 euro, con prelievi per 19.760,00 euro.

Nel 2023, a fronte di uscite pari a 21.536,34 euro, sono stati operati prelievi per 11.350,00 euro.

Queste le nude cifre, ma è ancora tutto da dimostrare che siano state in parte o interamente utilizzate dagli indagati, per scopi personali.

Particolarmente indicativo è il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche. Gennaro Mugnano, rappresentante di IdeaForm, esprime chiaramente il disagio per un sistema di relazioni che definisce “un ricatto”. Dice alla Baldoni di volersi sganciare da quel meccanismo per poter presentare offerte tecniche in modo indipendente, ma la risposta è indicativa: “Le cose funzionano così in ogni Comune, non solo a Fiumicino”.

Nel triennio 2020-2023, la cooperativa L’Arco avrebbe ricevuto ben 21 affidamenti dal Comune per un importo complessivo di oltre 950mila euro. A questi si aggiungono quelli ad IdeaForm, tra cui quello per il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), per il quale è stato ipotizzato uno scambio di utilità: nello specifico, un rinfresco di compleanno pagato da IdeaForm e una determina di proroga firmata da Sbrega pochi giorni dopo.

Dall’ordinanza si delinea un sistema articolato, non riducibile a singole irregolarità. L’accusa parla di una “messa a disposizione stabile” dei funzionari coinvolti, in favore di operatori economici selezionati in modo non trasparente. Un sistema che, se confermato, mina alla radice il principio di rotazione e concorrenza negli appalti pubblici.