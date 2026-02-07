Non ce l’ha fatta neanche la donna investita questa mattina ad Acquapendente. L’anziana, 90enne, è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Per cause ancora in corso d’accertamento la donna è stata travolta da un suv lungo la Cassia Nord all’altezza del chilometro 131.

Stando a una prima ricostruzione pare che anche l’anziana di Acquapendente stesse camminando quando è stata investita.

Vista la gravità delle sue condizioni, i sanitari del 118 ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale dove è morta poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.