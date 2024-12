E’ il giorno della fiera dell’Annunziata. Torna oggi il tradizionale appuntamento con diverse novità, a partire dal percorso. Sono stati “compattati” i banchi a partire da via Ascenzi, coinvolgendo via Cairoli e piazza San Faustino. Ecco quindi nel dettaglio le vie in cui sarà articolato il percorso della fiera: via Garibaldi, via Cavour, via Ascenzi, largo Benedetto Croce, via Marconi, piazza Verdi, via Rosselli, parte di via Matteotti, piazza della Rocca (parte), via Amendola, via e piazza San Faustino, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, con l’aggiunta di via Cairoli. Inoltre si terrà un mercatino straordinario delle produzioni tipiche locali tra Porta Romana e piazza del Comune.

