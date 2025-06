LADISPOLI - Ancora una tartaruga morta rinvenuta sul litorale ladispolano. Dopo quella individuata sulla spiaggia a Marina di San Nicola qualche settimana fa, ieri i bagnanti nei pressi del lungomare Marco Polo hanno segnalato la presenza della testuggine in acqua. In un primo momento si era pensato che l’esemplare fosse vivo, ma in realtà a muoverlo, purtroppo era solo la corrente. Dell’avvistamento è stata subito allertata la protezione civile Dolphin che si è portata sul posto e la Capitaneria di Porto.

