ALLUMIERE - Anche il "Gruppo di Cammino" della AslRoma domenica 30 marzo ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione sull’autismo, organizzata dal Comune di Allumiere: ciò con l’obiettivo di promuovere l'inclusione. L'evento ha visto il coinvolgimento della comunità locale in un’iniziativa all’aria aperta.

Tra i partecipanti, anche 80 cittadini dei due Gruppi di Cammino della ASL Roma 4, quello di Civitavecchia e quello di Ladispoli, che hanno aderito all’iniziativa, prendendo parte a una camminata lungo il suggestivo "Cammino dei Minatori".

"L’evento ha rappresentato un’opportunità non solo per promuovere il movimento e il benessere fisico, ma soprattutto per lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie - spiegano dalla ASL - il percorso, immerso nella natura e nella storia locale, ha permesso ai partecipanti di condividere un’esperienza di inclusione, confronto e sensibilizzazione su una tematica di grande rilevanza sociale".

Il Gruppo di Cammino della ASL Roma 4, da sempre impegnato nella promozione di stili di vita sani attraverso il movimento, ha colto l’iniziativa come un’occasione per ribadire l’importanza della partecipazione attiva della comunità nel supporto a cause di valore sociale.

