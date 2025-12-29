SANTA MARINELLA – “Il Movimento 5 Stelle prosegue il proprio percorso di ascolto e confronto sul territorio.

Dopo aver già avviato e svolto interlocuzioni con i membri delle liste che hanno composto la precedente coalizione elettorale, il Movimento, annuncia l’apertura di una nuova fase di dialogo – dice il responsabile della gruppo territoriale di Santa Marinella Massimo Padroni - entro le prossime settimane, infatti, sono previsti colloqui iniziali con i partiti del cosiddetto “campo largo”, con l’obiettivo di verificare possibili convergenze programmatiche sui temi prioritari per la comunità locale.

Parallelamente, il Movimento 5 Stelle intende avviare momenti di confronto con alcune rappresentanze delle realtà produttive, al fine di raccogliere istanze, esigenze e proposte provenienti dal mondo del lavoro, dell’impresa e dell’economia reale.

Questo percorso si inserisce nella volontà del Movimento di costruire un dialogo aperto, trasparente e responsabile, fondato sull’ascolto e sulla partecipazione, per contribuire alla definizione di soluzioni concrete e condivise a beneficio dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle conferma così il proprio impegno a favorire un metodo politico inclusivo, basato sul confronto e sulla ricerca di obiettivi comuni”.

