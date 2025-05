Con un’anticipazione, il 31 maggio, il 1° e 2 giugno, Viterbo ospita a Prato Giardino la manifestazione Amici a 4 zampe Viterbo con…fido in te con un ricco programma che prevede numerose attività che vedono come protagonisti i nostri amatissimi cani.

La manifestazione è stata coordinata da un team dell’Amministrazione composto dagli Assessori Scardozzi e Angiani e dai Consiglieri Comunali Purchiaroni e Buzzi in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Viterbese, le unità cinofile della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, gli addestratori Sergio Maria Stefani e Carlo Ceccarelli. Domai alle 19 con partenza da piazza San Lorenzo in compagnia della guida turistica Marco Zanardi, visita guidata gratuita con passeggiata aperta a tutti gli amanti degli animali accompagnati dai loro fedeli amici a quattro zampe nel centro storico monumentale alla scoperta di curiosità storiche ed artistiche. Domenica 1° giugno 55esima esposizione internaziomale canina Città di Viterbo e, a seguire, Expo nazionale canina di Roma: lunedì 2 giugno alle 10 in programma il raduno Retrievers e prova di lavoro Cae-1 dalle ore 14 attività ludiche con i propri cani aperte a tutti coordinate da Mr Woolf , dimostrazione cinofila dell’unità della Guardia di Finanza, Disco Dog dell’associazione Cavallara, sfilata amatoriale a 4 zampe aperta dai cani da soccorso dei Vigili del Fuoco. Buzzi: «Abbiamo pensato ad una manifestazione che avvicinasse la città agli animali mescolando professionisti, amministrazione e cittadini e che rappresentasse una preziosa occasione di socializzazione, di crescita condivisa in cui si valorizzassero il rispetto, la pazienza e la collaborazione aspetti fondamentali per una corretta convivenza e che contribuiscono a costruire una cultura dell’inclusione e del rispetto». Purchiaroni: «La manifestazione storica del Gruppo cinofilo viterbese delegazione dell’Ente Nazionale Cinofila Italiana non è solo una celebrazione della bellezza e varietà del mondo canino ma anche un’opportunità concreta di valorizzazione economica e sociale del nostro territorio. Manifestazioni come questa rappresentano un modello di sviluppo sostenibile, creano una rete virtuosa di attività e favoriscono la cooperazione tra enti pubblici e privati. Scardozzi: la manifestazione vedrà la partecipazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco a cui va il mio grazie speciale poiché la loro presenza rappresenta un segnale forte di vicinanza alle comunità oltre ad offrire una dimostrazione dell’utilità dei nostri cani nel controllo e sicurezza della società. Desidero ringraziare calorosamente tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa con il loro prezioso contributo perché anche grazie al loro supporto è stato possibile offrire un programma ricco, coinvolgente e accessibile a tutti. Ringrazio infine gli espositori, le associazioni cinofile, e tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’evento un momento di condivisione, passione e amore per gli animali. Angiani: Innanzi tutto ringrazio l'assessora Scardozzi, i consiglieri Buzzi e Purchiaroni, le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell'evento e l'educatore Sergio Stefani per aver messo a disposizione la sua professionalità e la sua profonda conoscenza dei comportamenti animali. Sarà molto formativo, oltre che divertente, assistere ai giochi nei quali saranno impegnati i cani. Le dimostrazioni forniranno molti spunti per la gestione dei cani, utili anche a migliorare il rapporto coi nostri amici a 4 zampe».

