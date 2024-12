LADISPOLI - Una giornata di impegno civico e intervento ambientale. È quella che si è svolta sulla spiaggia di Marina di San Nicola. Protagonisti: gli ambasciatori del mare: cittadini e scienziati a lavoro per il progetto sostenuto con i fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Gli Ambasciatori del Mare sono scesi sulla spiaggia di Marina di San Nicola e insieme agli insegnati e agli studenti dell’IC Caravaggio - plesso Don Nicolino Merlo si sono rimboccati le maniche per ripulire la spiaggia dai rifiuti di plastica. L’Istituto ha già collaborato con AMI e ha ricevuto il riconoscimento di Scuola No Plastic, la prima su tutto il territorio. «L’amministrazione comunale di Ladispoli – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa - è molto attenta ai temi della sostenibilità ambientale e coinvolge sempre gli studenti delle scuole in azioni di impegno civico e intervento ambientale.Siamo lieti di avere aderito a questa importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale con l’obiettivo di educare i nostri giovani ad un uso più attento e consapevole delle nostre risorse naturali e del nostro meraviglioso mare».

