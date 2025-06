CERVETERI – Applausi, sorrisi e braccia in alto verso il cielo. L'associazione Nautica a Campo di Mare conclude la 17esima edizione del progetto “VelaScuola”. Una giornata di sport, mare e formazione per 90 alunni dell’istituto comprensivo di Marina di Cerveteri che anche quest’anno ha permesso a decine di ragazze e ragazzi di vivere un’esperienza formativa unica a contatto diretto con il mare e la vela. Gli studenti hanno partecipato al percorso, che ha previsto durante l’anno scolastico una serie di lezioni in aula per apprendere le basi teoriche della navigazione a vela, culminate con la giornata conclusiva presso la sede nautica di Campo di Mare. In condizioni meteo ideali, i bambini si sono alternati a bordo della barca “Tridente” per mettere in pratica quanto appreso, sotto la guida esperta dell’istruttore Alberto Concutelli. Presente la sindaca di Cerveteri, l’assessore allo Sport, Manuele Parroccini e il presidente dell’associazione, Celso Valerio Caferri. «Questa iniziativa – commenta Elena Gubetti - è un esempio virtuoso di come lo sport possa essere veicolo di educazione, rispetto per l’ambiente e crescita personale. Ringrazio l’associazione Nautica per la dedizione con cui da tanti anni porta avanti questo progetto, offrendo giovani un’opportunità preziosa e concreta di avvicinarsi al mare e ai suoi valori».

