ALLUMIERE – Domani Allumiere diventerà una grande palestra a cielo aperto: le strade, le piazze, gli spazi più vivi del paese si trasformeranno in scenari dedicati allo sport, al gioco e al benessere, grazie allo Street Sport Festival, un appuntamento che unisce associazioni, famiglie, giovani e bambini in una vera festa collettiva. Il Festival nasce da una sinergia importante, che vede insieme istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Comune di Allumiere, Università Agraria, Pro Loco, Croce Rossa Italiana, Città Metropolitana di Roma Capitale, Consiglio Regionale del Lazio e numerose associazioni hanno unito le energie per dare vita a un evento che si preannuncia indimenticabile. Saranno attivi per tutta la manifestazione i volontari della protezione civile di Allumiere e della Croce Rossa di Allumiere. Non si tratta solo di un cartellone di attività, ma di un progetto che mette al centro la comunità e i suoi valori più autentici: collaborazione, inclusione, spirito di squadra, gioia dello stare insieme. Lo sport, in questa giornata speciale, diventa linguaggio universale e ponte tra generazioni, capace di unire e di regalare emozioni. Il Festival prenderà il via in piazza della Repubblica con un momento particolarmente significativo: subito dopo la Messa delle ore 10, si terrà la “Benedizione degli zaini”, un gesto semplice ma denso di valore, che accompagna i bambini e i ragazzi verso l’inizio del nuovo anno scolastico. Un momento di comunità che unisce scuola, famiglia e spiritualità, aprendo la giornata con un messaggio di speranza e fiducia. Parallelamente, al Risanamento, dalle 10, si terranno le lezioni di Yoga, dedicate a chi vuole riscoprire l’equilibrio tra corpo e mente attraverso il respiro e il movimento dolce. Non mancherà lo spazio per il gioco: al Soccer Street prenderà vita il Torneo di calcio aperto a tutti, pronto a trasformarsi in un’arena di divertimento e passione, tra sfide amichevoli e goal che accenderanno l’entusiasmo. Per chi desidera scoprire nuove discipline, allo stand dell’Ikita Gym ci sarà un incontro speciale con l’insegnante di danza del ventre, che guiderà i partecipanti in un’esperienza fatta di ritmo, grazia ed energia vitale. Dalle 14:30, lo Street Sport Festival entrerà nel vivo, colorando le strade di Allumiere con un programma ricchissimo di discipline che coinvolgeranno tutti, dai più piccoli agli adulti. Soccer Street per chi ama il calcio in versione urbana e dinamica; Volley tra palleggi e schiacciate spettacolari; Hockey per mettere alla prova agilità e velocità; Dance coreografie, ritmo e tanta energia; Ikita Gym dimostrazioni e attività di fitness per tutte le età; Karate disciplina, forza e autocontrollo in scena; Kinesis Lab allenamenti funzionali e percorsi di benessere; Pattinaggio artistico eleganza e tecnica sulle rotelle; Arcieri per cimentarsi nell’antica arte del tiro con l’arco; Burraco il gioco di carte che unisce e diverte; Educazione stradale imparare divertendosi le regole di sicurezza; Basket sfide entusiasmanti tra canestri e dribbling; Motociclismo rombi di motori e passione su due ruote. Un vero e proprio villaggio dello sport che offrirà a ciascuno la possibilità di scegliere, provare, scoprire e appassionarsi.Tra i protagonisti: ASD Monti della Tolfa Basket, C.V. Skating Hockey, Tennis Club Monti della Tolfa, Dance World Allumiere, New Dance Evolution Center, AS Volley Allumiere, IKTA Gym Tolfa – Augusto Morra, U.S.D. Allumiere, A.S.D. Supergym Goshin Karate Dojo, A.S.D. Arcieri del Mago, M.C. Rugged, A.S.D. Kinesis Lab, Polizia locale di Civitavecchia. Grazie al loro contributo Allumiere vivrà un’intera giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’educazione. Lo Sport Street Festival è una dichiarazione d’amore per lo sport e per i valori che porta con sé. In un’epoca in cui spesso prevale l’individualismo Allumiere lancia un messaggio forte: l’unione, la collaborazione e la gioia del movimento possono cambiare la vita delle persone e rafforzare la comunità. Il festival sarà occasione per i giovani di sperimentare nuove discipline, per gli adulti di riscoprire la passione del gioco e per le famiglie di condividere momenti unici. Domani Allumiere si vestirà di colori, energia e sorrisi e offrirà una giornata imperdibile. L’invito è semplice: partecipare, mettersi in gioco e vivere la bellezza dello sport. Perché lo sport è movimento, ma anche amicizia, crescita, libertà. Domani sarà il cuore stesso di Allumiere a battere al ritmo dello sport.