ALLUMIERE - “Allumiere sembra un “vigneto primaverile colpito dalla grandine”. Siamo indignati: il paese merita più impegno”. Ad esprimersi così i consiglieri comunali di opposizione Antonio Pasquini e Sante Superchi del gruppo “Insieme per Allumiere” che evidenziano con una nota “le pecche della giunta Landi che in a “csoli tre anni ha trasformato Allumiere nel “Paese dei New Jersey in cemento e transenne”. Non si può più andare avanti così”. Pasquini e Superchi del gruppo “Insieme per Allumiere” spiegano anche: “Dove nasce un problema invece di sistemare delimitano la zona e spariscono. Hanno invaso il paese di transenne e new jersey. In tre anni non hanno posto in essere nessuna iniziativa per risolvere le varie criticità e, queste, con il passare degli anni stanno aumentando vistosamente”. I consiglieri di opposizione poi sottolineano “l’assenza totale di attenzione e mancanza d’amore verso il paese; non c’è nessuna programmazione”. I consiglieri di minoranza poi concludono lanciando strali anche agli altri consiglieri di maggioranza ed assessori di maggioranze vivono il paese: si rendono conto che stanno distruggendo Allumiere? Si accorgono che il paese è in decadimento totale. Nessun problema viene risolto e, allo stesso tempo, ne creano molti”.