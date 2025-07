ALLUMIERE – Ha preso ufficialmente il via venerdì, tra applausi, profumi invitanti e un’atmosfera travolgente, la 32ª edizione della Festa della Birra, che quest’anno si è arricchita con un’importante novità: la prima Sagra delle Fettuccine, per un binomio vincente che unisce la freschezza della birra alla ricchezza della cucina tradizionale. A promuovere con energia e passione questa tre giorni straordinaria è la Contrada Nona, guidata con entusiasmo dal presidente Stefano Ceccarelli, che insieme al suo staff ha voluto dare un’impronta rinnovata a uno degli appuntamenti più amati dell’estate allumierasca. Il cambio di location, con lo spostamento al campo sportivo “La Cavaccia”, si è rivelato una scelta strategica e vincente. La nuova area, più ampia e attrezzata, ha permesso sin dalla serata d’esordio di accogliere un pubblico numerosissimo, premiando l’organizzazione con il tutto esaurito e una pioggia di complimenti. Un debutto col botto per i rossoverdi della Nona, che hanno saputo coniugare accoglienza, efficienza e qualità .E se la birra resta la regina indiscussa a rubare la scena quest’anno sono senza dubbio le fettuccine fatte a mano, preparate con sapienza e amore dalle instancabili cuoche della Contrada. Ricette che affondano le radici nella cucina contadina e che prendono vita grazie alla collaborazione con il Rione Casenove di Canale Monterano, conosciuto per la sua eccellenza gastronomica. E poi piatti tradizionali che raccontano l’anima del paese e soddisfano anche i palati più esigenti grazie alle sapienti cuochi e alla griglia operano dei veri e propri maestri del fuoco. La festa proseguirà anche stasera e domani. Sul palco si alterneranno spettacoli e dj set pensati per tutte le età, per trasformare ogni serata in un piccolo festival sotto le stelle. La Festa della Birra e Sagra delle Fettuccine è un tributo alla cultura del fare insieme, all’identità di Contrada, all’amore per il territorio. Chi la vive, anche solo per una sera, ne esce con il sorriso, il cuore pieno e la promessa di tornare e in questo ultimo weekend di luglio c’è ancora tempo per far parte di questa grande festa.

