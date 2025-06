ALLUMIERE - Tra le 400mila persone che hanno partecipato alla manifestazione di Roma contro il genocidio del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania c’era anche una delegazione di Allumiere.

Tra loro, come sempre in prima linea nelle battaglie civili, c’era il dottor Mauro Mocci e con lui rappresentanti del gruppo di attiviste “Se Non Ora Quando? Allumiere”, rappresentanti del Pd, del Circolo Berlinguer, dell’Anpi e cittadini di ogni età. Ancora una volta gli allumieraschi sono stati presenti e attivi per ribadire solidarietà alla Palestina.

