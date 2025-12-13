ALLUMIERE – Nella giornata di venerdì ad Eglfing, comune della Baviera storicamente gemellato con Allumiere, si è spento Klement Holzmann, ex sindaco e figura chiave nel lungo e solido rapporto di amicizia che lega le due comunità. La notizia della sua scomparsa ha attraversato rapidamente i confini nazionali, giungendo fino ad Allumiere, dove ha suscitato profondo dolore, sincera commozione e un sentimento di gratitudine collettiva per l’uomo che più di ogni altro ha contribuito a rendere vivo e concreto il gemellaggio tra i due Comuni. Klement Holzmann è ricordato ad Allumiere non soltanto come amministratore pubblico, ma come uomo delle istituzioni nel senso più alto del termine, capace di interpretare il proprio ruolo con visione europea, spirito di servizio e attenzione alle relazioni umane. La sua azione politica e amministrativa è sempre stata orientata alla costruzione di legami duraturi, fondati sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle identità locali. Sindaco di Eglfing per un lungo periodo, Holzmann ha guidato il piccolo centro bavarese con dedizione, equilibrio e forte senso di responsabilità, diventando un punto di riferimento non solo per la propria comunità, ma anche per il più ampio contesto dei rapporti istituzionali internazionali tra enti locali. Il momento simbolicamente più alto del suo impegno in questa direzione resta senza dubbio la firma ufficiale del gemellaggio con il Comune di Allumiere nel 2000, avvenuta insieme all’allora sindaco Giuseppino Cammilletti. Un atto che andava ben oltre la formalità protocollare e che sancì un patto di amicizia autentico, destinato a crescere e rafforzarsi negli anni. Da quel momento il rapporto tra Eglfing e Allumiere ha conosciuto una stagione intensa di scambi istituzionali, culturali e sociali, resa possibile proprio dalla convinzione profonda di Holzmann nel valore dei gemellaggi come strumenti di pace e cooperazione tra i popoli. Le sue numerose visite ad Allumiere sono rimaste impresse nella memoria collettiva: momenti di accoglienza calorosa, incontri ufficiali ma anche occasioni informali di condivisione, sempre caratterizzati da un clima di amicizia sincera e partecipata. Holzmann credeva fermamente che i gemellaggi dovessero vivere attraverso le persone, e non limitarsi agli atti amministrativi. Per questo sostenne con convinzione gli scambi tra cittadini, associazioni, gruppi culturali e soprattutto giovani, riconoscendo in essi il futuro di un’Europa fondata sulla conoscenza reciproca e sulla solidarietà. Il legame tra le due comunità, nel corso degli anni, si è così consolidato in una relazione fatta di esperienze condivise, rispetto delle tradizioni e apertura verso l’altro. I tanti allumieraschi che lo hanno conosciuto personalmente ne ricordano la disponibilità, la cordialità, il sorriso e l’attenzione autentica verso la vita delle comunità, unite nonostante la distanza geografica da valori comuni. E’ stato una figura capace di unire rigore istituzionale e grande umanità, lasciando un segno profondo. La scomparsa di Klement Holzmann rappresenta dunque una perdita significativa per Allumiere che lo ricorda con riconoscenza e commozione, consapevole di quanto il suo impegno abbia contribuito a costruire un ponte solido e duraturo tra due realtà diverse ma profondamente legate. Alla sua famiglia, all’amministrazione comunale bavarese e all’intera comunità di Eglfing giunge il cordoglio dell’intera cittadinanza di Allumiere.

