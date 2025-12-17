ALLUMIERE - Allumiere si prepara a vivere una serata di grande suggestione musicale e spirituale con il concerto “A Very InCantus Christmas” in programma sabato 20 dicembre alle ore 19.30 nella Sala Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. L’evento si inserisce nella rassegna di musica corale “Videntes Stellam” e nel più ampio calendario di iniziative di “Natale nel Borgo”, confermando ancora una volta la vocazione culturale del paese e la qualità delle proposte offerte alla comunità e ai visitatori. Protagonista della serata sarà l’Ensemble InCantus, diretto dall’eccezionale maestro Riccardo Schioppa, una delle figure più autorevoli e apprezzate del panorama corale italiano. La presenza del maestro Schioppa rappresenta un valore aggiunto di altissimo livello: musicista completo, direttore sensibile e rigoroso, docente stimato. Il maestro Schioppa è una vera e propria eccellenza del territorio ed ha riaggiunto livelli altissimi perchè è capace di coniugare eccellenza tecnica, profondità interpretativa e una rara capacità comunicativa. Ogni sua direzione è frutto di studio, visione e passione autentica per la musica, qualità che emergono con forza in ogni progetto affrontato.

La sua formazione solida e articolata, maturata tra importanti istituzioni musicali e prestigiosi percorsi di perfezionamento trova piena espressione nella direzione corale, ambito nel quale Schioppa riesce a esaltare non solo il suono d’insieme, ma anche l’identità e il valore di ogni singolo interprete. Il suo gesto è chiaro, elegante, mai ridondante, sempre al servizio della musica e del testo, con una particolare attenzione all’equilibrio timbrico, alla purezza dell’intonazione e alla costruzione di un fraseggio capace di emozionare senza mai indulgere nell’effetto facile. Sotto la sua guida, l’Ensemble InCantus ha conosciuto una crescita artistica significativa, diventando una realtà corale di riferimento. Il coro si distingue per compattezza, sensibilità espressiva e versatilità repertoriale e offre interpretazioni curate e sempre coerenti con lo stile dei brani proposti. Ogni componente del coro contribuisce in modo determinante alla qualità dell’insieme. “A Very InCantus Christmas” non sarà solo un concerto natalizio, ma un vero e proprio percorso musicale capace di accompagnare il pubblico nel clima dell’attesa e della luce. Le voci dell’Ensemble InCantus, sapientemente guidate dal maestro Schioppa, daranno vita a un racconto sonoro che attraversa tradizione e spiritualità, raccoglimento e gioia, in perfetta sintonia con il significato profondo del Natale. La rassegna Videntes Stellam, di cui il concerto fa parte, trova così una delle sue espressioni più alte, affidata a interpreti di indiscutibile valore. Il concerto del 20 dicembre rappresenta un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dalla musica in uno dei momenti più significativi dell’anno.

