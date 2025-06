ALLUMIERE - Giovanni Sgamma entra nella Conferenza ANCI Lazio: un nuovo traguardo per il giovane amministratore di Allumiere. Un nuovo e importante traguardo per il consigliere comunale di Allumiere, Giovanni Sgamma, che è stato ufficialmente nominato membro della Conferenza dei Consigli Comunali di ANCI Lazio, l’organismo che riunisce e coordina i presidenti e i rappresentanti dei consigli comunali della Regione.

Un riconoscimento significativo, che premia il lavoro svolto in questi anni e apre la strada a nuove opportunità per il territorio. Un riconoscimento, questo, alla dedizione amministrativa di Sgamma, il quale si è già distinto per competenza, concretezza e spirito di servizio. Il suo impegno costante nel dialogo con i cittadini, la capacità di ascolto e l’attenzione ai bisogni locali gli hanno permesso di costruire una reputazione solida e rispettata non solo ad Allumiere, ma anche nel più ampio contesto comprensoriale. La nomina ad un ruolo così rilevante testimonia la fiducia che le istituzioni regionali ripongono nella sua figura e nella sua visione politica, fondata sulla trasparenza, sull’innovazione amministrativa e sul radicamento territoriale. A commentare con soddisfazione la nomina sono stati i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marco Bertucci ed Emanuela Mari, che in una nota ufficiale hanno dichiarato: “Giovanni Sgamma è entrato nella Conferenza dei Consigli Comunali dell’ANCI Lazio. Si tratta di un importante riconoscimento per un consigliere comunale giovane ma già esperto, che grazie a questa nomina potrà aiutare ancora di più il suo territorio a crescere. Siamo certi che da questo ruolo potrà infatti aiutare Allumiere ed anche il comprensorio a stare al passo delle pubbliche amministrazioni più virtuose. Ma l’incarico, lasciatelo dire, è anche un motivo d’orgoglio per il nostro gruppo politico, che vede valorizzare giovani amministratori a tutti i livelli”. La nomina di Sgamma è una sorta di ponte tra Allumiere e le buone pratiche amministrative: il suo ingresso di Sgamma nella Conferenza ANCI Lazio rappresenta molto più di un traguardo personale: è l’apertura di una nuova finestra di dialogo tra il comune di Allumiere e le dinamiche decisionali regionali, con potenziali benefici per l’intero comprensorio collinare e costiero. La Conferenza, infatti, ha come obiettivo principale quello di favorire il confronto tra le amministrazioni locali, condividere esperienze virtuose e promuovere l’adozione di strumenti innovativi nella gestione pubblica: dalla digitalizzazione alla partecipazione civica, dalla trasparenza alla sostenibilità delle politiche locali. In questo contesto, la presenza di Sgamma può tradursi in un rafforzamento del tessuto istituzionale locale, grazie a un ruolo di mediatore e facilitatore tra le esigenze del territorio e le opportunità offerte dalla rete dei comuni. La nomina di Giovanni Sgamma conferma ancora una volta come la politica locale, se condotta con serietà e impegno, possa essere una vera scuola di buona amministrazione. E al tempo stesso sottolinea l’importanza di valorizzare i giovani capaci e motivati, pronti a portare nuova linfa nelle istituzioni. Nel panorama, spesso affollato, della politica locale, Sgamma si distingue come un esempio concreto di dedizione, lungimiranza e senso civico. Il suo percorso, iniziato con l’impegno sul territorio, oggi prosegue con un incarico che guarda oltre i confini comunali, abbracciando una dimensione più ampia ma sempre ancorata alle esigenze della comunità. “Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Sgamma – e la vivo come una responsabilità importante nei confronti del mio paese e del nostro comprensorio. Metterò il massimo impegno per portare la voce del territorio in un luogo dove si costruiscono sinergie e si delineano strategie comuni. Il mio obiettivo è fare rete, imparare dalle buone pratiche altrui e contribuire a rendere le nostre amministrazioni più vicine ai cittadini”.

