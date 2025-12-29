ALLUMIERE - Il 30 e 31 dicembre piazza della Repubblica sarà il cuore pulsante del paese tra comunità, musica, prodotti locali e Capodanno in piazza: un doppio appuntamento per ritrovarsi, ringraziarsi e festeggiare insieme. L’amministrazione comunale di Allumiere, con Pro Loco e Agraria e il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio, invita cittadini e visitatori a vivere due giornate di emozioni, convivialità e grande spettacolo per chiudere l’anno e aprire il 2026 nel segno della comunità. Il paese collinare si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con due giornate che promettono emozioni, partecipazione e tanta voglia di stare insieme. Oggi e domani piazza della Repubblica si trasforma nel grande salotto del paese, luogo simbolico di incontro e condivisione, per un doppio evento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e l’Università Agraria, con il prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Lazio.Martedì 30 dicembre la parola d’ordine è comunità. Alle ore 18 è in programma un grande brindisi in piazza, aperto a tutta la popolazione, alle associazioni, ai produttori locali e ai commercianti. «Un momento semplice ma carico di significato, pensato per ringraziare tutti coloro che, nel corso dell’anno - spiegano il sindacco Landi e la presidente della proloco Maria Pinardi - hanno contribuito con impegno e disponibilità alla vita del paese e per scambiarsi gli auguri in vista di un 2026 che si vuole ricco di nuove opportunità”. Il giorno successivo, il 31 dicembre, Allumiere entra nel vivo dei festeggiamenti con il “Capodanno in piazza”. Dalle ore 22 il ritrovo di comunità darà il via a una lunga notte di musica, energia e divertimento, che culminerà nel conto alla rovescia e nello scambio degli auguri sotto il cielo di fine anno. Protagonista della serata sarà il concerto dei “90mania Cassa Dritta”, un vero e proprio tuffo negli anni Novanta, tra hit indimenticabili e atmosfere travolgenti, per ballare e cantare fino all’arrivo del nuovo anno. Accanto alla festa grande spazio sarà è dedicato anche alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. La Pro Loco di Allumiere sarà, infatti, un punto di riferimento per residenti e turisti. Come spiega la presidente Maria Pinardi: «Presso l’associazione è possibile acquistare numerosi prodotti tipici locali: miele, biscotti artigianali, vino dei produttori del territorio e la pasta prodotta dall’Università Agraria di Allumiere. Un’occasione concreta per portare a casa un pezzo di identità allumierasca e sostenere l’economia locale.La Pro Loco sottolinea con forza il valore di questa iniziativa, che si inserisce in un percorso più ampio di promozione e valorizzazione del paese. Eventi come questi rappresentano una splendida opportunità sia per i produttori locali, che possono farsi conoscere, sia per gli amanti del territorio, che trovano in Allumiere un luogo autentico, accogliente e vivo anche durante le festività». Due giorni, un’unica grande festa. Allumiere si prepara a brindare, ballare e guardare avanti insieme, trasformando la fine dell’anno in un momento di condivisione vera, capace di unire tradizione, musica e orgoglio di comunità. Un invito aperto a tutti: esserci è il modo migliore per iniziare il 2026.