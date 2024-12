FIUMICINO - L’IIS Paolo Baffi ha ospitatol’evento,” Festa della Dsonna in libertà”. Centinaia gli alunni in rappresentanza delle scuole del territorio che hanno preso parte all’iniziativa, presenziato dall’On Ester Mieli, vicepresidente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza la quale ha raccontato ai bambini in che cosa consiste l’ultima legge sul bullismo e cyberbullismo, votata al Senato pochi giorni fa.

«Un progetto molto valido quello presentato in quest’aula magna, che verrà presto proposto nelle scuole del territorio, un’iniziativa che fa onore alla nostra città poiché il confronto diretto ed dialogo , rappresentano risorse essenziali per contenere il fenomeno della violenza – ha sottolineato il sindaco Mario Baccini, durante il saluto agli alunni insieme al Presidente del Consiglio Roberto Severini -. Fiumicino sta portando avanti delle iniziative importanti nelle scuole per educare e sensibilizzare le nuove generazioni su argomenti come le disparità di genere, la violenza sulle donne, il bullismo ed il cyber bullismo. – prosegue- Realizzeremo delle opere importanti per migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi e dare loro la possibilità di studiare in ambienti più consoni e trascorrere il tempo libero avendo a disposizione spazi idonei, parchi e centri sportivi.

Il Palafersini, l’Auditorium, la realizzazione di un grande centro sportivo nella zona di parco Leonardo sono tutti progetti realizzati proprio in quest’ottica. Seguire i giovani durante il loro percorso di crescita e metterli nelle condizioni di praticare sport, attività culturali o ricreative, rappresenta un valido incentivo per contenere il fenomeno della violenza in tutte le sue sfaccettature.” ha concluso il Sindaco.

Presenti all’evento i Consiglieri comunali Agostino Prete, Roberto Feola, Alessandro De Vincentis l’incaricato alle Politiche scolastiche, il Prof, Roberto Tasciotti e l’incaricata del sindaco Donne e minori vittime di violenza e politiche di prevenzione degli ambienti scolastici, Federica Cerulli ideatrice e realizzatrice del progetto. Ester Mieli, durante l’evento, ha omaggiato i bambini regalandogli il testo della Costituzione italiana: “La settimana scorsa -ha dichiarato Mieli- è stata approvata all’unanimità la legge sul bullismo e cyberbullismo, un segno chiaro di come questo Governo sia attento a certe tematiche sociali».

«Sono rimasta sorpresa dall’entusiasmo con cui presidi, insegnanti e infine bambini hanno accolto e partecipato al progetto -, ha dichiarato Federica Cerulli -. I bambini in particolare-ha proseguito Cerulli-mi hanno travolto con le loro emozioni, la loro consapevolezza, la loro voglia di comunicare ed essere ascoltati; sono semplicemente fantastici-ha proseguito Cerulli -. L’obiettivo di questo progetto è cercare di capire la realtà che vivono i nostri figli, aiutarli a tirare fuori le loro emozioni, dargli aiuto e sostegno”, ha concluso l’incaricata del sindaco.

Durante l’evento è stato proclamato il vincitore del progetto “Festa della donna in libertà”. All’iniziativa hanno aderito e partecipato tutti i plessi del territorio di Fiumicino, che, da nord a sud, hanno visto la presenza di bambini di età compresa tra i 9 anni e 10 anni, che nelle scorse settimane, nelle rispettive scuole, hanno affrontato il tema della violenza e del bullismo.

La giuria, composta da alcuni consiglieri comunali e da altri esponenti istituzionali, ha proclamate come vincitrici le Classi IV E e IV B del plesso Lido del faro, che si sono aggiudicate la “panchina contro la violenza”, che verrà dipinta e allestita dai bambini insieme alla promotrice dell’iniziativa che, alla fine dell’evento ha “ringraziato il Sindaco per questa meravigliosa opportunità, la preside Monica Bernard per la sua ospitalità , la senatrice Ester Mieli, l’incaricato alle politiche sociali Roberta Tasciotti e Imma Pietrangelo per aver contribuito fattivamente alla realizzazione dell’evento. Questa è stata la 1 edizione del progetto “Festa della donna in libertà “, la seconda edizione coinvolgerà anche le scuole secondarie».