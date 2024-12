Coltivava marijuana in cantina, arrestato un 32enne di Soriano nel Cimino.

L’uomo era stato fermato ieri dai carabinieri della Compagnia di Viterbo durante un controllo nell'area di servizio lungo la strada provinciale Molinella. Sin dal primo momento, l’uomo ha mostrato un comportamento insofferente e non collaborativo nei confronti dei militari, destando ulteriori sospetti.

Dopo un primo controllo, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua auto circa 4 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. In seguito, ritenendo opportuno effettuare una perquisizione domiciliare, presso l'abitazione dell'individuo è stata scoperta una vera e propria serra per la produzione di marijuana, situata all'interno di una grande cantina, attrezzata con ventole e luci in funzione. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati oltre 1,100 kg complessivi di marijuana, insieme a 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente è ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

