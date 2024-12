TARQUINIA - All'Agrifestival anche Andrea Ortenzi con una dimostrazione della prima edizione del Palio degli Anelli. «Come sapete, la mia passione più grande sono i cavalli e le nostre tradizioni, dunque non potevo non sostenere l'AgriFestival, un evento del giovane gruppo degli Agri Feroci Laziali, sostenuto da vari sponsor privati, da marchi leader dell'agricoltura e patrocinato dalle istituzioni - dice Ortenzi - Venerdì 6 Settembre faremo una dimostrazione del 1° Palio degli Anelli, una iniziativa con i cavalli che sarà entusiasmante ed avvincente, che assieme ad Ermanno Lancioni abbiamo pensato appositamente anche per coinvolgere i più piccoli, perchè le passioni e l'amore per gli animali si coltivano da quando si è bambini». «Ringrazio Andrea Zanoli e tutti gli AgriFeroci per il coinvolgimento, il mio amico Fabio Gagni con il suo network SeAmiTarquinia per il supporto importante, e vi invito tutti a venire a vederci ed a divertirvi con noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA