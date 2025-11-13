LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio, come nella precedente annualità, potranno inserire la propria richiesta di agevolazione nel Sirgat (con o senza limitazione di reddito Isee e Agevolazione “Bici in Treno”) fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2025. Pertanto dalla mezzanotte del 1° gennaio 2026 saranno disabilitate le funzionalità della sola utenza cittadina. Gli utenti potranno consegnare o inviare tramite email la documentazione fino a venerdì 16 gennaio 2026. Le funzionalità degli operatori comunali resteranno attive fino a giovedì 29 gennaio 2026, al fine di consentire la lavorazione delle richieste inserite nel Sirgat e progressivamente consegnate. L'invio dei voucher, per espletare tutte le richieste dell'annualità 2025, seguirà il seguente calendario: dicembre 2025 (il 3, 10, 17); gennaio (8, 14, 21 e 30). Informazioni al link https://agevolazionitariffarietpl.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl