ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per la 33^ edizione della Festa della Musica promossa, come sempre, dall’associazione Amici della Musica di Allumiere che si svolgerà da oggi all’8 giugno in piazza Agostino Chigi, proprio dietro al Palazzo Camerale. “Quest’anno siamo giunti alla 33ª edizione di questa Festa della Musica - spiega la presidente dell’associazione Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti - nutrito il programma preparato per accogliere in simpatia tutti gli amanti della musica vicini alla nostra associazione e le tante persone che vorranno venirci a trovare”. La presidente Cammilletti poi annuncia che: “Da non perdere le esibizioni dei saggi di tutti i nostri allievi dell’Istituto “Rossano Cardinali”, che si svolgeranno tutti e tre i giorni dalle 18 alle 20. Inoltre abbiamo preparato un laboratorio di pittura in musica rivolto ai bambini e del tutto gratuito tenuto dalla nostra pittrice locale Maria Rita Parigiani. I lavori prodotti di pomeriggio saranno esposti nell’area della festa. Domenica 8 giugno, inoltre, attivando una collaborazione con l’associazione “l Cammino dell’allume”, abbiamo organizzato un’escursione nella splendida natura circostante arricchita da momenti di musica dal vivo e interessanti approfondimenti relativi al territorio”. Sempre nell’ambito della Festa della Musica si terrà “Sentieri in musica”, una camminata all’ombra della faggeta: il percorso si divide tra piacevoli e rilassanti momenti musicali e luoghi archeologici che raccontano l’incredibile storia mineraria che ha portato alla nascita di Allumiere.Ritrovo in Piazza della Repubblica alle 9:00 e partenza alle 9:15. Seguirà il trekking e poil pranzo per info prenotazioni rivolgersi a Francesca al 327 764 2229, oppure ad Alex al 349 140 2799. I partecipanti potranno poi pranzare nell’area festa dove, come da tradizione, funzionerà la cucina prelibata degli Amici della Musica che prepareranno piatti appetitosi di fattura casereccia, ricchi di profumi. Tutte le sere si potrà cenare godendo gli spettacoli musicali di gruppi locali, l’esibizione della classe di canto della nostra scuola e, per finire, ci sarà il concerto dell’orchestra di archi. Fin da ora ringraziamo tutti coloro che ci verranno ad aiutare per la buona riuscita di questo evento che richiede tanto impegno, disponibilità e amore verso l’associazione”