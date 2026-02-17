CERVETERI - Insegnare piccoli e semplici gesti che possono essere decisivi per salvare una vita. Appuntamento domenica 22 febbraio alle 10 al Granarone con il corso di disotruzione delle vie aree (adulto, pediatrico e infante) promosso dal Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli e organizzato con il patrocinio del comune di Cerveteri. «Con una semplice manovra, puoi ridare respiro a chi non ce l’ha più. Partecipa al corso di disostruzione: impara a essere il cambio della storia di una vita», questo il messaggio che i volontari dell'associazione hanno lanciato invitando la cittadinanza a partecipare. Il corso è gratuito e per chiedere informazioni o iscriversi, si possono contattare i numeri 340.1818196 (Fabrizio) e 366.9314685 (Leonardo)

