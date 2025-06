CERVETERI - «Dal parco degli angeli si parte per andare lontano». È così che dall'associazione di via dell'Infernaccio hanno voluto annunciare e puntare i riflettori sul progetto "Friendly Reality", della Fondazione Anna Maria Catalano. «Un'iniziativa futuristica - hanno spiegato -che rende reale ciò che viene creato virtualmente, anche (ed è questo ciò che ci affascina e ci spinge a impegnarci a fondo) per chi ha delle limitazioni psico-fisiche. Camminare accanto a grandi istituzioni come la Fondazione Tim, l'Università La Sapienza e la Fondazione Anna Maria Catalano - hanno aggiunto dal parco degli angeli - ci esalta perché noi siamo una piccola realtà che però mette grande impegno in ciò che porta avanti». La cerimonia di donazione del progetto è in programma oggi alle 16 proprio all'interno del Parco degli angeli in via dell'Infernaccio.

