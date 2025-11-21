TARQUINIA - Sabato 22 novembre 2025, alle 17, il ciclo di incontri formativi “Pillole di psicologia” si trasferirà eccezionalmente dalla consueta sede della sala Sacchetti alla sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, per ospitare un appuntamento di particolare rilievo: il convegno “Violenza di genere: il codice rosso tra tutela delle vittime, giustizia efficace e supporto psicologico”.

L’iniziativa nasce dalla compartecipazione del Lions Club Tarquinia, con il contributo determinante dell’avvocato Paolo Pirani, che modererà l’incontro, e dalla collaborazione della Società Tarquiniese Arte e Storia e del Comune di Tarquinia.

All’incontro prenderanno parte il procuratore capo della Procura della Repubblica di Civitavecchia Alberto Liguori; l’avvocato Leonardo Montini Paciotta, presidente della Camera Penale “Attilio Bandiera”; l’ingegnere Paolo Reale, informatico forense; la dottoressa Marina Baldi, genetista; la dottoressa Anna Maria Casale, psicologa e criminologa; la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta.

L’incontro, che inaugura il programma delle iniziative promosse nella città etrusca in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, offrirà una riflessione approfondita sulla violenza di genere, analizzando l’efficacia del Codice rosso, le tutele previste per le vittime, gli strumenti di contrasto a disposizione della giustizia e il ruolo centrale del supporto psicologico nei percorsi di protezione e recupero.

