CAPODOMONTE – Il Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte prosegue il percorso di valorizzazione del proprio patrimonio culturale e identitario. Dopo il successo delle visite guidate gratuite curate dalla direttrice Giuliana Galli nell’ambito dell’evento “Mnai dire mai”, il Museo si prepara ad accogliere una nuova iniziativa espositiva dedicata al territorio e alla sua memoria.

Domenica 4 gennaio, alle 15.30, sarà infatti inaugurata al Museo la mostra fotografica “Capodimonte e il lago di Bolsena nel tempo, tra analogico e digitale”, firmata dalla fotografa capodimontana Rosanna Tarantello. L’esposizione propone un percorso visivo dedicato alla pesca tradizionale e al paesaggio lacustre di Capodimonte, attraverso immagini realizzate sia in analogico sia in digitale, capaci di raccontare la continuità e le trasformazioni di un luogo profondamente legato al lago di Bolsena.

Accanto alle fotografie, l’inaugurazione prevede la lettura di alcuni pensieri dell’autrice, accompagnata dalla proiezione di immagini e video a cura del videomaker Dario Ubaldini. È inoltre prevista una composizione in video dedicata al Museo, realizzata da Antonio Labate, cantautore e musicista che ha condiviso un lungo percorso artistico con Amedeo Minghi nel gruppo Pandemonium della RCA di Roma.

Rosanna Tarantello, insegnante, fotografa, artista e poetessa nata a Capodimonte, coltiva fin dalla giovane età una profonda passione per l’arte. Attiva dagli anni Settanta, la sua fotografia è spesso accompagnata da versi poetici e si concentra su paesaggi, dettagli e momenti di vita quotidiana, restituiti con uno sguardo sensibile e coerente. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, partecipato a mostre e progetti artistici, pubblicato scatti in cataloghi e collaborato all’organizzazione e alla conduzione di eventi culturali. Tra le esperienze più recenti, la partecipazione alla mostra “Frammenti d’autore” alle ex Scuderie Farnese di Capodimonte nel 2023, la “Prima rassegna poeti capodimontani” nel 2024 e, nel 2025, un progetto artistico di pace con il maestro Francisco Córdoba.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Capodimonte, del Museo della Navigazione nelle Acque Interne e delle associazioni Inner Wheel Club ed EIPAA di Viterbo. L’accesso all’esposizione è compreso nel biglietto del museo, con ingresso intero a 2,50 euro e ridotto a 1,50 euro.

