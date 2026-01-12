CIVITA CASTELLANA – «Da tempo la sede del Liceo Artistico di Civita Castellana dell’Iis Ulderico Midossi presenta gravi criticità strutturali che mettono a rischio la sicurezza, la salute e il diritto allo studio di studenti e studentesse». A riferirlo è la Rete degli Studenti Medi di Viterbo, che in una nota, spiega: «In diverse aule, durante le piogge, l’acqua filtra dal soffitto causando allagamenti, umidità e muffa, con seri pericoli legati anche alla presenza di prese elettriche e cavi bagnati. In più occasioni si sono verificati distacchi e crolli di parti del soffitto. Le infiltrazioni compromettono inoltre la didattica: materiali e disegni vengono spesso rovinati dall’acqua che cade durante le lezioni».

«Grave anche la situazione dei servizi igienici: su otto bagni presenti, solo due sono utilizzabili per le ragazze e due per i ragazzi, un numero insufficiente per l’intera popolazione scolastica - prosegue la nota - . Nonostante ciò, invece di interventi strutturali, le problematiche vengono spesso mascherate con semplici mani di vernice — talvolta applicate dagli stessi studenti — soprattutto in occasione degli open day.

Nelle scuole della nostra città persiste un problema grave e chiediamo alla Provincia interventi rapidi e definitivi. Situazioni come quella del Midossi, purtroppo sempre più frequenti, sono inaccettabili. Il diritto allo studio passa da edifici sicuri, salubri e dignitosi: non accetteremo ulteriori soluzioni temporanee», conclude la nota della Rete degli Studenti Medi Viterbo.

