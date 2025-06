FIUMICINO - Anche quest’anno si potrà andare “Al mare in bus” , l servizio estivo del trasporto pubblico locale che permetterà di raggiungere più facilmente le spiagge di Fiumicino.

«Anche quest’anno parte ‘Al mare in bus’, progetto al quale teniamo moltissimo – ha dichiarato Francesca De Pascali, presidente commissione trasporti Comune di Fiumicino – per agevolare la fruizione delle nostre spiagge e dei nostri lidi. Un piano che abbiamo condiviso in commissione trasporti, che mi onoro di presiedere, sul quale abbiamo lavorato e che contiamo di migliorare ulteriormente. L’anno scorso le 5 linee estive dedicate esclusivamente al mare, – ha sottolineato De Pascali – che partono dalle principali stazioni ferroviarie del nostro territorio, ebbero un ottimo riscontro. Il nostro obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità. Vogliamo che questo servizio possa diventare strutturale e abituale non solo per i nostri concittadini ma anche per tutti coloro che decidono e decideranno di passare l’estate nel nostro Comune. In questo modo contiamo anche di eliminare gran parte del traffico e degli ingorghi che purtroppo interessano le località di mare. Per questo invitiamo tutti i cittadini a usufruirne», ha concluso. Il servizio “Al mare in bus” è stato accolto positivamente l'anno scorso, con un buon riscontro da parte dei cittadini. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e la mobilità urbana. Offrendo un'alternativa al traffico automobilistico, il servizio “Al mare in bus” contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti. Inoltre, promuove l'uso del trasporto pubblico, incentivando una mobilità più sostenibile e consapevole.