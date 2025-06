CERVETERI – Pescatore entra in acqua a largo ma la sua barca affonda ma intervengono subito la Capitaneria di porto di Ladispoli e il Nucleo Subacqueo di Cerveteri-Ladispoli che riesce a ritirare su il natante di cinque metri e a recuperare l’uomo. Il salvataggio è avvenuto a Campo di Mare, a un chilometro dalla costa. Il 70enne si trovava a pesca e a un certo punto la sua piccola imbarcazione è colata a picco. L’uomo è salito poi su un’altra barca mentre i volontari della protezione civile, coordinati da Fabrizio Pierantozzi, sono riusciti, dopo ore di ricerche, anche a ritrovare le chiavi della macchina e i documenti del pensionato. «Grazie all'intervento tempestivo e coordinato dei nostri operatori subacquei, siamo riusciti a riportare l’imbarcazione in superficie e a riconsegnarla in sicurezza al legittimo proprietario. Ringraziamo tutti i volontari coinvolti per l’impegno e la dedizione dimostrati anche in questa occasione». Il 70enne è in buone condizioni e contento per avere di nuovo in suo possesso la barca a cui teneva particolarmente.