CERVETERI - Buone notizie per i lavoratori dell'areoporto di Fiumicino residenti sul territorio etrusco. Dal primo luglio le due corse soppresse da e per l'aeroporto saranno nuovamente riattivate. Ad annunciarlo è stato l'assessore Manuele Parroccini. «L'eliminazione di due corse del servizio di trasporto pubblico garantito da Cotral aveva causato non poche difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro e nel fare rientro a casa (sono circa oltre 150 i lavoratori del territorio interessati, ndr). Oggi la bella notizia: a partire dal primo primo luglio, data in cui sarà avviata l'unità di rete 1 dle nuovo trasporto pubblico locale, le corse delle ore 13.45 con partenza da Cerveteri e delle ore 23.15 con partenza da Fiumicino saranno riattivate». «Nella nostra città sono moltissimi i cittadini che lavorano all’Aeroporto di Fiumicino. Con il sindaco Gubetti, che ringrazio per il sostegno e la pronta disponibilità offerta - ha aggiunto Parroccini - abbiamo accolto le loro istanze inviando una nota ufficiale alla quale abbiamo avuto immediato riscontro da parte di Cotral. Come noto il servizio pubblico locale in questi mesi subirà enormi cambiamenti e anche se il trasporto pubblico locale di Cotral non rientra nelle nostre dirette responsabilità, ci è sembrato doveroso dare sostegno a tutti loro».

