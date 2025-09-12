FIUMICINO - «La Uiltrasporti esprime profonda preoccupazione e forte contrarietà rispetto alla scelta annunciata da Vueling di ridurre drasticamente la propria presenza sull’aeroporto di Roma Fiumicino, fino a lasciare basato un solo aeromobile a partire da febbraio 2026. Si tratta di una decisione inattesa, non condivisa e priva di qualsiasi logica industriale, assunta peraltro a poche settimane dal rinnovo del contratto collettivo, durante il quale la compagnia aveva sempre parlato di riduzioni limitate e temporanee. Una comunicazione tardiva e opaca che mette in luce una grave mancanza di trasparenza nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori», è quanto si legge in una nota del sindacato.

«Ridurre in maniera così drastica le attività su Fiumicino significa di fatto mettere a rischio centinaia di posti di lavoro qualificati, in un settore già fragile e sottoposto a forti pressioni concorrenziali. Non è accettabile che una compagnia che opera stabilmente sul mercato italiano adotti scelte di questa portata senza un confronto preventivo e senza considerare le pesanti ricadute sociali» aggiunge.

«La Uiltrasporti ritiene che questa linea sia incompatibile con il rispetto dovuto ai lavoratori italiani e al ruolo strategico di Fiumicino come hub nazionale. Per questo motivo il sindacato chiederà con urgenza un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro, affinché il Governo vigili sull’operato di Vueling e intervenga per garantire la tutela dell’occupazione e il rispetto delle regole del lavoro in Italia. La Uil Trasporti, insieme alle altre organizzazioni sindacali, è pronta a mettere in campo tutte le iniziative necessarie, sindacali e istituzionali, per contrastare questa scelta e difendere i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti».