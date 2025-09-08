Mercoledì presso la Scuola marescialli dell’Aeronautica si terrà la cerimonia di passaggio di consegne tra il colonnello pilota Gianluca Spina (comandante uscente) e il colonnello Pilota Dario Ricci (subentrante). La cerimonia, che rappresenta un significativo ed importante momento della vita dell’Ente, si terrà alla presenza delle autorità locali e sarà presieduta dal Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea di Bari. Il colonnello Gianluca Spina lascia la Scuola marescialli dopo circa tre anni di permanenza per essere destinato a nuovo incarico presso la Direzione nazionale degli Armamenti di Roma. Il colonnello Dario Ricci negli ultimi due anni ha ricoperto l’incarico di comandante dei Corsi e di vice comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’aeroporto di Viterbo.