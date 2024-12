CIVITAVECCHIA – Civitavecchia piange la scomparsa di Costantino Forno, molto conosciuto in città per il suo impegno in molti settori. Si è spento oggi, all’età di 86 anni, al Policlinico Gemelli di Roma.

Giornalista, è stato ideatore e direttore negli anni Novanta del periodico “OC”, legato al Comune di Civitavecchia.

Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di addetto stampa proprio a Palazzo del Pincio ma anche per diverso tempo alla Asl. Grande l’impegno in ambito sociale e culturale, con Forno che è stato autore di diversi volumi, incentrati soprattutto sulla storia del gemellaggio tra Civitavecchia ed Ishinomaki. Proprio questo aspetto è stato al centro del suo lavoro negli ultimi anni, concretizzatosi anche con la posa, su iniziativa dell’associazione “Il Pirgo” dei pannelli decorativi sugli archi di viale Garibaldi, davanti alle giostre, rimasti però incompleti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA