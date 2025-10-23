ALLUMIERE - La Biblioteca Comunale di Allumiere si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio dedicato ai più piccoli, tra storie da brivido e creatività. Sabato 25 ottobre, alle ore 16, nella Sala Ragazzi, torna infatti l’appuntamento con “Racconti da paura!”, un’iniziativa pensata per i bambini dai 3 ai 6 anni che potranno ascoltare racconti a tema Halloween e partecipare a divertenti laboratori tematici.Un modo giocoso e coinvolgente per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura e alla magia delle storie, in un’atmosfera colorata e allegra, in attesa del giorno più spaventoso dell’anno. Le attività, come sempre, saranno curate dallo staff della biblioteca, da anni impegnato nel proporre iniziative che uniscono cultura, socialità e divertimento.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando la biblioteca al numero 0766 96354 o scrivendo a biblioteca@comune.allumiere.rm.it.Ma la Biblioteca Comunale di Allumiere non è solo un luogo di lettura e animazione culturale. È anche uno spazio accogliente e funzionale pensato per studenti, lavoratori e cittadini che cercano un ambiente tranquillo dove concentrarsi. L’aula studio, infatti, offre ampie postazioni, computer a disposizione del pubblico, connessione Wi-Fi gratuita e un clima silenzioso e confortevole, ideale per lo studio individuale o di gruppo.A rendere il servizio ancora più utile è la presenza di una sezione di libri universitari, disponibili sia per la consultazione in sede che per il prestito. Un’opportunità preziosa per chi frequenta l’università e desidera trovare nel proprio paese uno spazio attrezzato e stimolante.Con iniziative come “Racconti da paura!” e servizi sempre più vicini alle esigenze della comunità, la Biblioteca Comunale di Allumiere si conferma un punto di riferimento culturale e sociale, un luogo dove la curiosità e la conoscenza si incontrano ogni giorno — tra letture, studio e voglia di stare insieme.

