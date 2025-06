ALLUMIERE - Danza del ventre e benessere ad Allumiere. Alla Casa delle Arti si terrà un ciclo di incontri danza del ventre e danza terapia con la professoressa Fabian Magrelli. Un viaggio tra radici, femminilità e benessere attraverso l’antico linguaggio del corpo: è questo lo spirito con cui prende il via ad Allumiere un ciclo di incontri dedicati alla Danza del ventre e salute e alla Danza Terapia - Movimento Creativo.

Il primo appuntamento si terrà domenica 22 giugno presso la Casa delle Arti, e sarà rivolto esclusivamente alle donne, senza limiti di età né necessità di esperienze pregresse. La lezione sarà condotta secondo il metodo “Danza del ventre e salute” ideato dalla stessa Fabiana Magrelli, esperta in scienze motorie e danze etniche. Un’occasione per riscoprire il proprio corpo e il proprio ritmo interiore, per riconnettersi con una forma di movimento che unisce armonia, consapevolezza e cura di sé. Al termine dell’incontro, le partecipanti potranno condividere un piccolo aperitivo conviviale. Il secondo appuntamento è in programma domenica 29 giugno alle 17.30, sempre alla Casa delle Arti, con una lezione di Danza Terapia - Movimento Creativo, secondo il metodo originale “The Joshua Tree – Your Body Knows”. Questa volta l’incontro sarà aperto a tutti, anche agli uomini che desiderano mettersi in gioco e sperimentare un'esperienza autentica di espressione corporea. Anche in questo caso, seguirà un aperitivo per socializzare e scambiare emozioni e sensazioni in un clima informale e accogliente. Entrambi gli incontri saranno gratuiti e tenuti da Fabiana Magrelli, insegnante laureata in scienze motorie che lavora da anni con bambini, adolescenti e adulti, proponendo percorsi di psicomotricità relazionale e movimento creativo. Collabora con scuole del territorio, in particolare a Santa Marinella, e ha creato un metodo educativo approvato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. Specializzata in danze etniche e nella danza del ventre ha sviluppato una pratica che riscopre le radici profonde del femminile, trasformandola anche in un’efficace ginnastica posturale. È autrice di due libri: "Io sono suono" e "Il soffio di Sophia. Danza del ventre e salute", nei quali esplora il rapporto tra corpo, suono, emozione e spiritualità. Durante l’estate, Fabiana sarà impegnata ad Allumiere e Tolfa con una serie di seminari tematici, laboratori per bambini (dai 2 agli 8 anni) e incontri aperti agli adulti, offrendo un’ampia varietà di esperienze a chiunque voglia avvicinarsi al movimento consapevole. Per info e prenotazioni Fabiana: 334 103 8485 o Laura: 349 126 0868

©RIPRODUZIONE RISERVATA