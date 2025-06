ALLUMIERE - La Proloco, in collaborazione con gli Amici della Musica di Allumiere e sotto la guida del maestro Manuel Pagliarini, ha dato vita a corsi di Tamburini nella scuola di musica. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dalla Proloco, mira a coinvolgere i giovani della comunità, avvicinandoli all’arte del tamburo in preparazione al Palio delle Contrade. I tamburini, con il loro ritmo, esaltano il valore e l’energia della gara degli alfieri, creando un legame sonoro che amplifica il prestigio della manifestazione. Il progetto è per i partecipanti anche un viaggio alla riscoperta delle proprie radici.