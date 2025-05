FIUMICINO – È ufficialmente partita la procedura per la designazione di un nuovo rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale nel Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 S.p.A., società che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dell’Ato 2 – Roma Lazio Centrale. Il nuovo consigliere assumerà anche la carica di vicepresidente, così come previsto dal Patto Parasociale in vigore. Il Comune di Fiumicino, tra i più popolosi e strategici dell’intero ambito territoriale, seguirà con particolare attenzione la scelta, trattandosi di un incarico che incide direttamente anche sulla programmazione locale dei servizi idrici. Il posto si è reso vacante a seguito delle dimissioni anticipate del consigliere precedentemente nominato. Per questa ragione, il presidente della società ha formalmente richiesto alla Città metropolitana di indicare un nuovo nome, che possa ricoprire il ruolo fino alla scadenza naturale del mandato, prevista con l’approvazione del bilancio 2025.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 24.00 del 15 maggio 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico recentemente approvato dal Comune di Fiumicino con determinazione dirigenziale. Tra i soggetti legittimati a presentare proposte figurano i consiglieri metropolitani, i sindaci (quindi anche il primo cittadino di Fiumicino), i presidenti di municipio, le associazioni attive da almeno tre anni nella Città metropolitana, i sindacati, gli ordini professionali e i rettori universitari. In caso di più nomine, ogni proposta deve essere inviata separatamente, pena l’esclusione. Per essere ammessi, i candidati dovranno dimostrare di possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.