CERVETERI – Una gita fuori porta, l’avventura assicurata alle Cascatelle con il gruppo di amici. Poi però qualcosa è andato storto non è appena si è avvicinato un calabrone che ha punto un escursionista il quale ha subito accusato un malore. Si è temuto il peggio, anche perché la zona è impervia per poter far arrivare i soccorsi e distante per poter trasportare una persona per metterla in sicurezza in un’ambulanza o comunque portarla su di un mezzo. Così i vigili del fuoco hanno attivato un elicottero che è atterrato nell’area frastagliata di Cerveteri. A quanto si apprende il giovane, fortunatamente, sarebbe in buone condizioni dopo l’intervento pure dei sanitari del 118 che lo hanno trovato vigile. Inizialmente si era sparsa la voce che si fosse trattato dell’ennesimo caso di turisti dispersi in una delle zone più suggestive del territorio ma anche complicate.

