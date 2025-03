Per l’accoltellamento di domenica a Civita Castellana la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Rosa il più grave dei due feriti, il tunisino di 27 anni. L’altro, 22enne, invece dopo le cure è stato dimesso.

Le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione vanno avanti. Al vaglio dei militari i filmati del sistema di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti al fatto.

Ad aggredire i due tunisini sarebbero stati in 3 o 4 arrivati in via Vincenzo Ferretti a bordo di due auto. Qui è avvenuto il contatto con le vittime.

Tra le ipotesi degli investigatori quella che possa essersi trattato di una spedizione punitiva partita da Roma nel contesto di una guerra tra bande per il controllo della piazza dello spaccio di droga.