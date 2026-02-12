CIVITAVECCHIA – «Sugli alberi del plesso di via adige (zona uliveto) ho appena inviato una nota con delle richieste di chiarimento in materia, al delegato e dirigente del settore in città metropolitana».

Lo dice il consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli che ha fatto richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti sull’abbattimento di pini nell’area del Parco Uliveto a Civitavecchia.

La domanda è indirizzata ai vertici tecnici competenti della Città Metropolitana e punta a ricostruire con precisione il percorso che ha portato al taglio, indicato come disposto per ragioni di sicurezza.

Nel dettaglio Frascarelli chiede di conoscere le motivazioni tecnico-amministrative dell’intervento e di acquisire tutta la documentazione a supporto: relazioni e valutazioni tecniche, eventuali perizie agronomiche o fitosanitarie, verbali di sopralluogo, pareri e nulla osta. Un passaggio centrale riguarda anche le alternative: se siano state valutate soluzioni diverse dall’abbattimento e, in caso affermativo, con quali esiti.

C’è poi il capitolo economico. Nella richiesta viene domandato di chiarire costi complessivi, voci di bilancio e procedura di affidamento, oltre a eventuali misure compensative come ripiantumazioni o interventi sostitutivi.

Una vicenda su cui molti cittadini vogliono vederci chiaro e capire se davvero il Pincio sia stato completamente bypassato sull’abbattimento dei pini.

