LADISPOLI - Alla criticità dei giardini del quartiere Messico, si aggiunge anche quella a via Firenze. A lanciare “l’sos” sono i volontari di Salviamo il Paesaggio impegnati 365 giorni all’anno nella cura degli alberelli piantumati annualmente in occasione della marcia degli alberi. Si parla, ad oggi, di circa 300 alberelli messi a dimora con l’iniziativa che quest’anno spegnerà le sue prime dieci candeline. «Ce ne prendiamo cura», spiega Rosario Sasso parlando degli alberelli piantumati a via Firenze, viale Mediterraneo e in zona Messico. Ma le difficoltà ci sono. A causarle: l’assenza di fontanelle. «Due anni fa - spiega Sasso parlando del parco in zona Messico - ci era stato promesso che sarebbe stata riattivata la fontanella». Ma di lei ad oggi nessuna traccia. Con i volontari costretti a trasportare in taniche l’acqua necessaria a “sfamare” gli arbusti. E ora i problemi arrivano anche dai giardini di via Firenze, dove una delle due fontanelle è sparita. Sostituita da un nasone «non attivo». La richiesta è semplice e come evidenziato da Sasso anche poco dispendiosa. «Ci forniscano una fontanella».

©RIPRODUZIONE RISERVATA