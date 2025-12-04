TARQUINIA - «Un incuria e una disattenzione che, oramai investe ogni ambito del paese».

Sinistra italia attacca l’amministrazione comunale per i troppi rifiuti abbandonati che continuano a popolare la città di Tarquinia.

«Certo una premessa pericolosa per chi ambisce a diventare capitale della cultura - dicono gli esponenti di Sinistra italiana - Se la presenza dell’amministrazione nel paese fosse in minima parte come quella dei tagli dei nastri e delle manifestazioni pubbliche, organizzate da altri per giunta , questo paese brillerebbe anche nelle notti di plenilunio. Invece rimane al buio come le mura castellane. Noi di Sinistra Italiana abbiamo ancora fresco il ricordo di quando Ranucci le vestiva , insieme al torrione della Contessa Matilda e della torre di Santa Maria in Castello da mille colori. Purtroppo questa amministrazione sarà ricordata per avere spento tutte le luci, dal Natale e i suoi eventi, alle torri insieme a quelle della speranza» . «Mini isole ecologiche stracolme di rifiuti - aggiunge Sinistra italiana - è diventata la nuova normalità: tutte le sere dicono tutte "cassonetto pieno" e l'utenza agisce di conseguenza.

