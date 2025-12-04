TOLFA - Santa Severa Nord si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato ai sapori autentici, alla cultura rurale e alla convivialità. Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 21, piazza Donatori di Sangue ospiterà l’evento “Terra Vera”, una giornata pensata per valorizzare le tradizioni agricole e gastronomiche del territorio tolfetano attraverso degustazioni gratuite, attività per famiglie e momenti di animazione per i più piccoli. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tolfa con il contributo della Regione Lazio e di Arsial, è stata fortemente voluta dall’assessore Mauro Folli, che ha lavorato per costruire un format capace di mettere al centro identità, prodotti e cultura del territorio. Terra Vera offrirà ai visitatori un vero e proprio percorso del gusto, con stand enogastronomici e prodotti tipici che raccontano la storia e il lavoro delle aziende locali. Panettoni artigianali, biscotti, miele, vino, olio e molte altre specialità saranno protagonisti di una degustazione aperta e gratuita, pensata per far conoscere e apprezzare i sapori genuini della Tolfa rurale. Non mancheranno momenti di show cooking, durante i quali sarà possibile osservare da vicino tecniche, ricette e interpretazioni moderne delle tradizioni culinarie. L’evento è stato concepito come una festa per tutta la famiglia: i più piccoli potranno partecipare al Mini Orto, un laboratorio educativo dedicato alla natura e alla sostenibilità, pensato per trasmettere in modo semplice e divertente l’importanza della cura della terra. Spazio anche al Mascotte Party, a cura di “Dimensione Animazione”, che porterà colore, musica e intrattenimento, trasformando la piazza in un ambiente festoso e coinvolgente. “Terra Vera” punta a coniugare gusto, cultura e territorio, promuovendo un pomeriggio che mette al centro le produzioni locali e il valore della ruralità. Le eccellenze agricole diTolfa si raccontano attraverso profumi, sapori e tradizioni che incontrano la modernità, offrendo ai visitatori una panoramica ricca e autentica della vita rurale. Sarà un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, condividendo il piacere della scoperta, il valore della comunità e la bellezza di un territorio che continua a mantenere vive le sue radici. “Terra Vera” è un appuntamento imperdibile per chi ama i prodotti genuini, per le famiglie e per tutti coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera accogliente e ricca di tradizione.