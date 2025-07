S. MARINELLA - Sabina Guzzanti, Gianluca Fubelli, Marco Capretti, Pablo e Pedro sono i protagonisti di “Comedy Night”, il Festival della Comicità, che si svolgerà al porticciolo turistico dal 3 al 6 agosto. Grandi nomi del cabaret e della satira si alterneranno sul palco, che sarà allestito per accogliere nel mese di agosto gli spettacoli di musica e di intrattenimento previsti nel cartellone “Estate 2025”, già avviato dai primi di luglio e che sta proseguendo con successo. Il 6 agosto è attesa Sabina Guzzanti, con il suo spettacolo “Liberidì Liberidà”, uno stand up comedy che sta riscuotendo molto successo nei maggiori teatri italiani e che promette di essere una serata di sorrisi e non solo, in pieno stile Guzzanti. Apre la rassegna il 3 agosto “Lo chiamavano Scintilla”, titolo dello spettacolo di Gianluca Fubelli, noto per la sua lunga partecipazione al programma di cabaret Colorado e in altri progetti televisivi. Scintilla tira le somme della sua vita, con due ospiti d’eccezione Giulio Cesare e Romolo Printz. Marco Capretti, comico romano versatile e inconfondibile in “Made in Sud”, porterà sul palco di Santa Marinella il 4 agosto “Vero o Falso”, spettacolo ritmico e coinvolgente. Risate e musica con Pablo e Pedro il 5 agosto e il loro cavallo di battaglia “Come se Fosse”, un ensemble dei loro più famosi sketch comici, conosciuti grazie a programmi come Zelig e Colorado Cafe. Questo il programma della Comedy Night: 3 agosto ore 21:00 Gianluca Furbelli in “Lo chiamavano Scintilla”, entrata con biglietto (costo 13 euro), 4 agosto ore 21 Marco Capretti in “Vero o Falso”, entrata libera, 5 agosto ore 21 Pablo e Pedro in “Come se Fosse”, entrata libera, 6 agosto ore 21 Sabina Guzzanti in “Liberidì Liberidà”, entrata con biglietto (13 euro). La prevendita dei biglietti è disponibile presso il PIT, punto di informazione turistica in Piazza Civitavecchia.

