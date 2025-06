MONTALTO - Si è svolto questa mattina il congresso di Forza Italia a Montalto di Castro. Giovanni Corona confermato segretario comunale. Nel direttivo Sergio Caci, Francesco Moretti, Matteo Mariotti, Verusca Bandini, Orestina Cucchiari, Franco Martini, Luca Cosburg, Giuliano Bianciardi.

Soddisfatto Corona: «In questi anni non abbiamo mai mollato, con umiltà e voglia di fare, abbiamo abbracciato battaglie e detto sempre la nostra opinione senza paura, nel bene e nel male. Perché così dev’essere. Ci siamo confrontati, abbiamo anche discusso quando serviva. Siamo andati avanti, a testa alta, e c’è chi lo ha apprezzato e lo apprezza. Grazie a chi ha voluto e appoggiato la mia candidatura a Segretario comunale di Forza Italia Montalto.

Grazie al nostro segretario provinciale Alessandro Romoli, per la sua costante guida e per l'instancabile collaborazione in questi anni, sia politica che istituzionale. Grazie alle istituzioni e ai rappresentanti delle varie forze politiche presenti. Grazie a Sergio Caci, che è sempre il nostro faro e a cui devo tanto per il mio percorso e la mia crescita politica.

Come una vera squadra e una grande famiglia, siamo arrivati al congresso comunale con un’idea unica e precisa di futuro: il bene di Montalto e Pescia. Vogliamo tornare protagonisti, non contro qualcuno; non contro questa o quella coalizione, ma peril bene della comunità. Lo faremo insieme ai cittadini, per costruire un futuro di prosperità, cultura, sicurezza e benessere per tutti».

