CERVETERI – Torna anche quest’anno, a Due Casette, l’albero di Natale formato da trattori.

Gli agricoltori sono arrivati da numerosi comuni limitrofi: da Formello, Anguillara, Bracciano, Manziana, Maccarese, Ladispoli, Fiumicino, Canale Monterano, Malagrotta e Civitavecchia per comporre, con i loro mezzi, un gigantesco albero di Natale.

L’appuntamento è per domani a partire dal tramonto.

“Uno spettacolo per gli occhi ma anche un messaggio davvero forte quello che ci lanciano gli agricoltori del Lazio ed in particolar modo quelli del nostro territorio – commentano dall’amministrazione comunale di Cerveteri plaudendo alla notizia - Un augurio di Natale speciale, realizzato con uno degli strumenti fondamentali del loro lavoro quotidiano, quei trattori con i quali ogni giorno trasportano i mezzi e i prodotti sani, genuini e a Km0 che troviamo poi nelle nostre tavole. Un messaggio di auguri, di speranza ma anche di monito affinché sempre più persone scelgano i prodotti del territorio, non soltanto per le loro qualità uniche, ma per premiare l’impegno e il lavoro costante ed eccezionale che svolgono padri e madri di famiglia, imprenditori agricoli che ripongono nei frutti delle nostre terre le speranze per il proprio futuro e quello di tutti coloro che lavorano con loro”.