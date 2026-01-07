CERVETERI – Un piccolo gesto, donare, per fare la differenza. Al Carrefour di Largo Loreti arrivano i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato locale S. Severa/S. Marinella.

L’appuntamento con i volontari è per sabato 10 gennaio.

Si potrano donare prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, caffè, zucchero e sale e tutto ciò che è a lunga scadenza).

Tutti i prodotti raccolti dai volontari saranno poi devoluti tramite pacco alimentare alle persone in stato di disagio sociale ed economico del territorio.